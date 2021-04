Laboer Marine-Ehrenmal soll für 4,5 Mio. Euro saniert werden

Laboe (dpa/lno) – Das Marine-Ehrenmal in Laboe bei Kiel soll umfangreich saniert werden. «Ganz aktuell machen gravierende Schäden am Turm des Ehrenmals eine Sanierung der Fassade notwendig», sagte der Präsident des Deutschen Marinebundes, Heinz Maurus, am Mittwoch. Dabei sollen rund 5000 Steine sowie Fugen des 72 Meter hohen Turms an der Kieler Förde ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 4,6 Millionen Euro.

Der Marinebund will 2,25 Millionen Euro Fördermittel des Bundes beantragen und 460 000 Euro vom Land Schleswig-Holstein. Aus eigenen Mitteln will der Verband 800 000 Euro beisteuern. «Das jetzt noch bestehende Delta von etwa 1,2 Millionen Euro hoffen wir, wie in vergangenen Zeiten, wieder über Spenden schließen zu können», sagte Maurus.

