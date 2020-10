KVN: Ärzte müssen keine Corona-Tests für Reisende anbieten

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Wer in einem Corona-Risikogebiet wohnt, symptomfrei ist und verreisen will, muss sich einen Arzt suchen, der Corona-Tests als Selbstzahler-Leistung anbietet. «Die Praxen sind keine Testpraxen für Reisende, sondern stehen nur denjenigen zur Verfügung, die an Erkältungs- bzw. Grippesymptomen leiden und vermuten, dass sie eventuell an Covid-19 erkrankt sind», sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) der dpa. Manche Hausarztpraxen böten die freiwillige Leistung allerdings an. Wer für eine Reise einen Covid-19-Test benötige, sollte sich vorher in der Praxis telefonisch erkundigen. «Von Tests aus dem Internet raten wir ab», betonte Haffke.

Als Risikogebiete gelten Regionen ab 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Die Mehrheit der Bundesländer vereinbarte ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen.

Ob die Test- beziehungsweise Laborkapazitäten in Niedersachsen in den kommenden Wochen ausreichen werden, sei schwer einzuschätzen, sagte Haffke. «Das hängt von der Reisefreudigkeit der Bürgerinnen und Bürger aus den Risikogebieten ab», meinte der KVN-Sprecher. Im Moment sei die Lage in den niedersächsischen Corona-Risikogebieten «angespannt, aber beherrschbar». Wie schnell man das Ergebnis erhält, hängt Haffke zufolge von der Auslastung der Labore ab. In der Regel liege es nach 24 bis 72 Stunden vor.