KVH: Corona-Impfungen könnten im Sommer fast durch sein

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) geht davon aus, dass die Corona-Impfungen im Sommer weitgehend abgeschlossen sein könnten. «Wenn es gut läuft, die Hausärzte bald eingebunden sind und genug Impfstoff kommt, könnten wir im Juli oder August mit dem Gröbsten durch sein», sagte KVH-Vorstandschef Walter Plassmann dem «Hamburger Abendblatt». Das Virus werde aber bleiben, warnte er. «Es ist gut möglich, dass wir dagegen jährlich werden impfen müssen – wie bei der Grippe.» Die KVH ist Betreiberin des Impfzentrums in den Messehallen.

Dort können täglich bis zu 7000 Menschen geimpft werden. Die Kosten bezifferte Plassmann auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, wobei der größte Batzen die Personalkosten für mehr als 2000 Mitarbeiter seien. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) – vor seinem Wechsel in den Senat Laborarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) – wollte am Sonntag im Impfzentrum eine Schicht mitarbeiten und sich so ein besseres Bild von der Lage machen.

KVH-Chef Plassmann räumte ein, dass zum Start des Impfzentrums Fehler gemacht worden seien. «Wir hatten die Hotline 116 117 anfänglich unterdimensioniert ausgestattet.» Es sei unterschätzt worden, dass die Telefonate im Durchschnitt bis zu fünf Minuten dauerten. Da habe nachjustiert werden müssen. «Zudem wurden in Hamburg zu Beginn deutlich mehr Menschen zur Impfung eingeladen als Impfstoff verfügbar war.»

