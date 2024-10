Kutsche und Kiez-Promis – Kultkneipe «Zur Ritze» feiert 50.

Hamburg (dpa) –

Die Hamburger Kiez-Kneipe «Zur Ritze» hat ihr 50-jähriges Bestehen am Abend mit großem Auftritt und vielen Promis und Rotlicht-Größen gefeiert. Nachdem «Zur Ritze»-Chef Carsten Marek mit einer Kutsche vorgefahren war, begrüßte er auf dem roten Teppich vor dem berühmten Lokal mit den zwei gespreizten Frauenbeinen an der Eingangstür zahlreiche Gäste. Darunter Jan Fedders Witwe Marion Fedder, Boxer Axel Schulz, Udo Lindenbergs Ex-Bodyguard Eddy Kante und Schauspielerin Sandra Quadflieg. Am Abend sollte Sängerin Alessia singen und auch Joachim Witt sollte auftreten.

Die Kneipe mit Boxring im Keller war 1974 von Boxer Hanne Kleine gegründet worden. Kickbox-Weltmeister Carsten Marek, der auch ein Bordell in Hamburg-Hamm betreibt, hatte sie 2014 übernommen.