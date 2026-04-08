Kutsche stürzt in Graben – Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Börnsen (dpa/lno) –

Bei einem Kutschenunfall in Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 61-Jährige die Kutsche am Dienstagabend gelenkt, als plötzlich ein Vorderreifen brach. Das Fuhrwerk geriet daraufhin ins Schlingern und stürzte in den Straßengraben.

Die Fahrerin und ihre 49-jährige Beifahrerin wurden den Angaben zufolge dabei aus der Kutsche geschleudert. Das Zugpferd ging demnach durch, zog die Kutsche zunächst mit sich und riss sich schließlich los. Anschließend sei das Pferd allein zurück zum Stall gelaufen. Die Kutscherin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Beifahrerin verletzte sich leicht.