Kutcher und Tarantino bei Digitalmesse OMR erwartet

Hamburg (dpa) –

Das Hamburger Digital-Festival OMR kann am Mittwoch mit Prominenz aus Hollywood aufwarten. Am Abschlusstag des Branchentreffens mit Zehntausenden Besuchern werden Schauspieler Ashton Kutcher (15.10 Uhr) und Star-Regisseur Quentin Tarantino (17.45 Uhr) auf der Hauptbühne als Redner erwartet. Nach dem großen Andrang am Dienstag mit zum Teil langen Wartezeiten rechnet OMR-Chef Philipp Westermeyer mit einem reibungsloseren Ablauf an Tag zwei.

Am Abend sollen zum Abschluss des Digital-Festivals unter anderem der Hamburger Rapper Das Bo und Kraftklub die Gäste begeistern. Das Digital-Festival OMR richtet sich vor allem an Geschäftsleute aus dem Bereich des Digital-Business.