Travenbrück (dpa/lno) –

Eine bei Bauarbeiten beschädigte Gasleitung bei Travenbrück hat zu einer vorübergehenden Sperrung der Autobahn 21 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Leezen geführt. Rettungskräfte brachten Anwohner aus ihren Häusern in Sicherheit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Stadtwerke stellten das Gas ab und reparierten das beschädigte Hauptrohr. Die Bewohner durften nach etwa einer Stunde in ihre Häuser zurückkehren.