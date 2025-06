Kurzes Sommervergnügen im Norden lockt viele ins Freie

Hamburg (dpa/lno) –

Das schöne Sommerwetter am Samstag hat im Norden viele Menschen an die Strände sowie in die Parks, Eisdielen und ins Freibad gelockt. Die Temperaturen waren dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge an der dänischen Grenze und in St.-Peter-Ording sowie auf der Insel Poel auf etwa 27 Grad Celsius geklettert, in Hamburg waren es um die 30 Grad. Durch den Ostwind blieb es an der östlichen Ostseeküste etwas kühler, dort zeigte das Thermometer 18 bis 24 Grad.

Doch die Hitze bleibt vorerst nur ein kurzes Vergnügen, wie eine DWD-Meteorologin sagte. Schon am späten Samstagnachmittag steige das Schauer- und Gewitterrisiko im ganzen Norden und es werde zunehmend schwüler.

Am Sonntag kann es in Teilen zu Gewittern kommen, die im Laufe des Tages aber ostwärts abziehen sollen. Der Wind dreht sich, weshalb es spürbar kühler wird mit Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad.

Im Verlauf der kommenden Woche soll sich das Wetter dann aber wieder beruhigen, sagte die Meteorologin weiter. Wer das Bedürfnis habe, sich durchlüften zu lassen, sei auf den Inseln am besten aufgehoben: Dort werden in den nächsten Tagen Temperaturen um die 19 Grad erwartet.

Ob die hochsommerliche Hitze schon bald wieder im Norden zu spüren sein wird, konnte die Expertin zunächst nicht sagen. Bislang sei der Sommer in Norddeutschland ein durchschnittlicher mitteleuropäischer Sommer. «Irgendwann kippt das Ganze dann sowieso», sagte sie mit einem Lachen.