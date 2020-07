Kurzer Hochsommer in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni) – Zum Ende der Woche wird es heiß in Niedersachsen und Bremen. Bereits am Donnerstag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Temperaturen um die 25 Grad erreicht. In Ostfriesland bleibt es zwar bewölkt, Regen sei landesweit allerdings nicht in Sicht.

Am Freitag steigen die Temperaturen dann noch ein bisschen mehr. «Mit 30 Grad im Emsland und Weserbergland können wir schon von hochsommerlichen Temperaturen sprechen», sagte ein DWD-Meteorologe. An der Nordsee und im Harz werde es nur unwesentlich kühler.

Am Samstag wird es mit Spitzenwerten von bis zu 33 Grad sogar noch wärmer. «Allerdings kommt es zwischen der Weser und der Ems in Laufe des Tages zu Hitzegewittern mit schauerartigem Regen», so der Meteorologe. Dadurch kühlt es sich dann auch wieder merklich ab. Am Sonntag ist es zunächst im Osten Niedersachsens regnerisch, am Nachmittag dann auch im Westen. Auf den Inseln und an der Küste werden nur noch Temperaturen um die 20 Grad erreicht, im restlichen Land und in Bremen bis zu 26 Grad.