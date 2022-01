Kurz vor Flug nach Spanien: Mutmaßlicher Dealer verhaftet

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 44-jähriger mutmaßlicher Dealer ist in Hamburg kurz vor seinem Flug ins spanische Málaga verhaftet worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann im vergangenen Jahr an dem Umschlag von knapp 380 Kilogramm Marihuana und 200 Gramm Kokain beteiligt gewesen sein. Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft nicht nur Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, sondern wegen Fluchtgefahr auch bereits einen Haftbefehl.

Der Tatverdächtige sei am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung verhaftet worden. Bei den Durchsuchungen hatten die Einsatzkräfte unter anderem geringe Mengen Betäubungsmittel, über 4000 Euro Bargeld und teuren Schmuck gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Noch während der Durchsuchung habe ein bestellter Taxifahrer geklingelt, der den Mann zum Flughafen bringen sollte.

