Kurz nach Mitternacht: Tresoldi unterschreibt Vertrag bei 96

Hannover (dpa) –

Kaum 18 Jahre alt hat Nicolo Tresoldi seinen ersten Profivertrag beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 unterschrieben. Direkt nach der Rückkehr vom 4:0 beim 1. FC Magdeburg setzte der Stürmer um kurz nach Mitternacht an seinem Geburtstag die Unterschrift unter den bis 30. Juni 2026 laufenden Kontrakt. In Magdeburg hatte Tresoldi zuvor am Freitagabend erstmals in der 96-Startelf gestanden.

«Nicolo ist ein Junge aus unserer Akademie, hat hier bei 96 eine tolle Entwicklung genommen und identifiziert sich total mit der Stadt und dem Club», sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann über den Italiener, der bislang nur einen Nachwuchsspielervertrag bis 2025 besaß. «Er bringt alles mit, um seinen Weg im Profifußball zu machen. Trotzdem wissen wir auch, dass man jetzt nicht zu schnell zu viel von dem Jungen erwarten sollte.»