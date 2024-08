Kurioser Polizeieinsatz: Mann übernachtet im Supermarkt

Stadthagen (dpa/lni) –

Keinen Einbrecher, sondern einen unerlaubten Übernachtungsgast haben Polizisten in einem Supermarkt in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) gestellt. Zuvor war in dem Geschäft am Samstagabend ein Alarm ausgelöst worden, wie die Beamten mitteilten.

Demnach hatte ein Wachunternehmen festgestellt, dass Bewegungsmelder in dem Supermarkt ausgelöst wurden. Polizisten rückten an, um den Laden zu überprüfen und trafen einen 38-Jährigen an.

Der Mann gab laut der Polizei an, er habe sich nach dem Geschäftsschluss bewusst in dem Verbrauchermarkt einschließen lassen, um dort zu übernachten. Beschädigungen oder ein Diebstahl stellte die Polizei nicht fest. Die Beamten verwiesen den 38-Jährigen aus dem Supermarkt und leiteten ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs ein. «Ein Supermarkt ist kein Hotel», stellten die Ordnungshüter in einer Mitteilung zu dem Einsatz klar.