Kur Kuath wechselt aus Hamburg nach Gran Canaria

Hamburg (dpa/lno) –

Kur Kuath verlässt den Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg. Wie der Club mitteilte, wechselt der Nationalspieler des Südsudan zu CB Gran Canaria nach Spanien. Beim Erstligisten von den Kanarischen Inseln hat der 2,08 Meter große Center einen Vertrag für die beiden kommenden Spielzeiten unterschrieben.

Der Vertrag des 26 Jahre alten Kuath, der in der Vorsaison nach Hamburg gekommen war, lief ursprünglich noch bis zum Ende der Serie 2025/26. Eine Option machte aber den vorzeitigen Wechsel nach Spanien möglich. In der vergangenen Saison hatte der Center im Schnitt 11,4 Punkte pro Partie in der Bundesliga für die Hanseaten erzielt.