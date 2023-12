Kupferkabel von Baustelle in Norderstedt gestohlen

Norderstedt (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben am Montag auf einer Baustelle in Norderstedt Kupferkabel im Wert von einem mittleren fünfstelligen Betrag gestohlen. Die Baustelle befindet sich an einer Parkanlage in Höhe der Bushaltestelle «Ulzburger Straße 186», teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Täter schnitten zwischen Freitag und Montag die Kupferkabel von diversen Stromkästen und elektrischen Baumaschinen ab. Aufgrund der gestohlenen Menge geht die Polizei davon aus, dass die Diebe mit einem Fahrzeug auf oder an das Baustellengelände gefahren waren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.