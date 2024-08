Papenburg (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle im Landkreis Emsland Kupferkabel im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. Die Diebe waren in Papenburg in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh am Werk, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.