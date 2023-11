Kunze: Gute Lieder erfassen das Unterschwellige der Zeit

Hamburg (dpa) –

Der international renommierte Schlagertexter und Musical-Autor Michael Kunze (79, «Griechischer Wein», «Elisabeth») ist davon überzeugt, dass gute Lieder immer die aktuelle Stimmung der Gesellschaft erfassen müssen. Solche Strömungen zu erfassen sei für ihn – wie für alle Künstler – wesentlich, sagte Kunze der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Denn nur wenn man in seinen Werken einen Ausdruck für das Unterschwellige seiner Zeit finde, gebe es Echo darauf. So sei zum Beispiel sein für Jürgen Drews geschriebener Schlager «Ein Bett im Kornfeld» (1976) zum Hit geworden, weil er perfekt das befreite Lebensgefühl der Jugend in den 70er-Jahren auf den Punkt gebracht habe.

«Heute sollte Musik den Menschen am besten Mut machen, sie an ihre innere Stärke erinnern. Und Distanz zum Schrecken schaffen», meinte Kunze. Denn er nehme in der gegenwärtigen Gesellschaft viel Desorientiertheit wahr. «Derzeit herrscht Unsicherheit. Die Leute wirken unsicher und ängstlich. Als würde sich jeder fragen, wer weiß, wie lange es uns noch so gut geht.»

Der Künstler, der am Donnerstag in der Hansestadt seinen 80. Geburtstag feiert, hat auch das Musical «Tanz der Vampire» verfasst, das dort am Sonntag in einer Neubearbeitung im Stage-Operettenhaus zur Premiere kommt. Das Stück überwinde den Horror mit Gelächter und Rockmusik, so der Autor.