Kuntz setzt bei U21-EM auf Özcan, Jakobs und Serra

Stefan Kuntz, Trainer der U21-Fußball-Nationalmannschaft. Foto: Ina Fassbender/AFP POOL/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main (dpa) – Stefan Kuntz setzt bei der Endrunde der U21-Europameisterschaft in der kommenden Woche in Ungarn und Slowenien auch auf die in der Relegation geforderten Spieler. Salih Özcan und Ismail Jakobs vom 1. FC Köln wurden am Montag ebenso nominiert wie Janni Serra von Holstein Kiel. Sie kämpfen bis zum 29. Mai gegeneinander um einen Platz in der Fußball-Bundesliga. Das Trio soll ebenso zum Team nachreisen wie Vitaly Janelt, der mit dem FC Brentford in England an der Aufstiegsrunde in die Premier League teilnimmt. Das EM-Viertelfinale steht am 31. Mai gegen Dänemark an. Auch HSV-Youngster Josha Vagnoman (20) steht in dem Aufgebot.

«Wir setzen trotz der Teilnahme einiger unserer Spieler an den Relegationsspielen auf die Jungs, die uns bis in die Finalrunde geführt haben», sagte Kuntz laut Mitteilung. Weitestgehend vertraut der 58-Jährige dem Kader, der im März in der Gruppenphase dabei war. Angeführt wird das 23-köpfige Aufgebot von Florian Wirtz und Ridle Baku, die Bundestrainer Joachim Löw nicht für die EM nominierte.

