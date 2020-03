Kunstmesse «Hanse Art» zum zwölften Mal in Lübeck zu Gast

Lübeck (dpa/lno) – Zum zwölften Mal ist vom 13. bis zum 15. März die Kunstmesse «Hanse Art» in Lübeck zu Gast. Auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern werden rund 70 Künstler im Foyer der Lübecker Musik- und Kongresshalle ihre Arbeiten zum Verkauf anbieten. Das Angebot reiche von abstrakten und surrealistischen Gemälden über gegenständliche Malereien und Illustrationen bis hin zu Grafiken, Zeichnungen und Skulpturen, sagte Messeveranstalter Thomas Roth aus Hamburg. Eröffnet wird die «Hanse Art» am Freitag, 17 Uhr. Am Wochenende ist sie jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Bis 2011 fand die im Jahr 2006 gegründete Messe auch in Hamburg, Bremen und Oldenburg in Niedersachsen statt. «Doch in Lübeck war die Resonanz am stärksten, so dass wir uns seit 2012 ganz auf Lübeck konzentrieren», sagte Roth.

In diesem Jahr zeigen Künstler, Künstlergruppen und Galerien mehr als 1000 Exponate. Die Teilnehmer werden von einer Jury ausgewählt. Alle Kunstwerke sind verkäuflich, die Preise liegen nach Angaben Roths im Durchschnitt zwischen 500 und 3000 Euro. «Es wurden in zurückliegenden Jahren aber auch schon Skulpturen für 10 000 Euro verkauft», sagte er.

Das Besondere an der «Hanse Art» sei stets der Austausch zwischen Künstlern und Kunstinteressierten. «Hier bekommen Besucher Einblicke in die Arbeitsweise der Künstler, die ein tieferes Verständnis für die Entstehung von Kunstwerken ermöglichen», sagte er.

Die Vernissage zur Eröffnung mit Lübecks Kultursenatorin Kathrin Weiher ist für den Freitag, um 17.15 Uhr, geplant.

Programm Kunstmesse „Hanse Art“