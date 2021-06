Kunsthalle Lübeck: Ausstellung zu Armin Mueller-Stahls

Lübeck (dpa) – Mit einer großen Sonderausstellung zu seinem 90. Geburtstag ehrt die Kunsthalle St. Annen in Lübeck das künstlerische Multitalent Armin Mueller-Stahl. Der 1930 in Tilsit, dem heutigen Sowjetsk, geborene Maler, Musiker und Schauspieler gilt wegen der Vielschichtigkeit seiner künstlerischen Ausdrucksweisen als Ausnahmeerscheinung in der Kunst des 21. Jahrhunderts. Am Donnerstag wollen die Kuratoren das Konzept der Ausstellung vorstellen. Auch Mueller-Stahl wird nach Angaben einer Museumssprecherin anwesend sein. Die Ausstellung mit dem Titel «Armin Mueller-Stahl. Nacht und Tag auf der Erde» wird nach Angaben der Hansestadt Lübeck vom 16. Juni bis zum 3. Oktober zu sehen sein.

