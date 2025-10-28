Kunsthalle Kiel bekommt neue Direktorin

Kiel (dpa/lno) –

Stefanie Böttcher soll neue Direktorin der Kunsthalle zu Kiel werden. Im kommenden Jahr werde sie die Position übernehmen, teilte die Kunsthalle mit. Die Kunsthistorikerin folgt damit im September 2026 auf die derzeit amtierende Direktorin Anette Hüsch.

Die 1978 geborene Kuratorin Böttcher leitet seit 2015 die Kunsthalle Mainz, sie hat internationale Erfahrung und publiziert laut Kunsthalle regelmäßig zur Gegenwartskunst.

Sanierung der Kunsthalle

Die Kunsthalle zu Kiel ist eine Einrichtung der Christian-Albrechts-Universität. Das Haus wurde 1909 erbaut und 1958 nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges wieder aufgebaut. Erweiterungen stammen aus den 1980er Jahren und aus dem Jahr 2012. Das Ensemble steht unter Denkmalschutz.

Seit Ende September 2023 ist das Gebäude für Sanierungsarbeiten geschlossen. Geplant sind laut Kunsthalle etwa Maßnahmen zum Erhalt der historischen Bausubstanz, der Einbau einer effizienten Haustechnik, die Verbesserung der Barrierefreiheit sowie die Modernisierung des Brandschutzes und der Sicherheitstechnik. Voraussichtlich Ende 2029 soll das Haus wieder eröffnet werden.