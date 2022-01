Kunsthalle: Freier Eintritt für Besucher bis 25 Jahren

Hamburg (dpa/lno) – Das 25-jährige Bestehen der Galerie der Gegenwart feiert die Hamburger Kunsthalle in diesem Jahr mit einem besonderen Angebot: Alle Besucherinnen und Besucher bis zum 25. Lebensjahr haben ab sofort freien Eintritt, teilte die Kunsthalle am Mittwoch mit. Dies gelte für den Besuch der Sammlung sowie für fast alle aktuellen und kommenden Ausstellungen. «Unser Credo ist, dass Kunst allen zugänglich sein muss. Für viele junge Menschen ist aber selbst der reduzierte Museumseintritt ein Hindernis», sagte Direktor Alexander Klar. Schon seit längerem haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt in die Hamburger Kunsthalle.

