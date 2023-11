Kunst zu erschwinglichen Preisen auf Affordable Art Fair

Aufkleber liegen auf einem Tresen am Eingang zur Kunstmesse Affordable Art Fair in Hamburg. picture alliance / dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Für ab 100 Euro kann man hier große Kunst kaufen: Die Messe Affordable Art Fair in Hamburg will sowohl Kunstneulinge als auch renommierte Sammler ansprechen. Vom 9. bis 12. November findet die Schau in der Hamburger Messe statt.

Auf mehr als 5000 Quadratmetern präsentieren 85 Galerien aus dem In- und Ausland in der Halle A3 Kunstwerke von etablierten Künstlerinnen und Künstlern sowie Newcomern der Kunstszene – für erschwingliche Preise zwischen 100 und 10.000 Euro, wie die Veranstalter mitteilten.

Galerien wie Post Modern Collection (Niederlande), Pigment Gallery (Spanien), T&B Gallery (Südkorea), IAGA Contemporary (Rumänien) und Uhlig Gallery (Deutschland) zeigen Arbeiten von Sander Wassnik, Christoph Rode, Kisook Lee, Josephine Sagna, Stefan Bircheneder, Volker März, Emilia Faro und Friederike Just. Zudem sind Werke einiger berühmter Künstler zu sehen: Von Gerhard Richter, Rosemarie Trockel, David Hockney, Tony Cragg, Jonathan Meese, Elliott Erwitt, Takashi Murakami, Alex Katz und Cornelia Schleime.

Auch bekannte Hamburger Galerien sind dabei, unter anderem die Galerie Holthoff, Galerie Holzhauer Hamburg, JB Finearts, Gudberg Nerger, Stern-Wywjol Galerie, Affenfaust Galerie, MeetFrida Foundation und Qvartr Gallery.

Mit der Ausstellungsreihe «Emerging Artists» wird Kunsttalenten, die noch von keiner Galerie vertreten werden, eine kuratierte Sonderausstellung geboten.