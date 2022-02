Kundgebungen und Mahnwachen gegen Krieg in der Ukraine

Hannover (dpa/lni) – Mit Demonstrationen, Kundgebungen und Gottesdiensten wollen Menschen in Niedersachsen auch am Samstag ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen. In Osnabrück soll es am Samstagvormittag (11.30 Uhr) ein Friedensgebet in der Marienkirche geben und danach einen Schweigemarsch. In Hannover ist für den Nachmittag (15.00 Uhr) eine Kundgebung auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof zum Krieg in der Ukraine angekündigt. In Vechta haben Vertreter mehrerer Parteien zu einer Demonstration unter dem Titel «#vechtastandswithukraine: Für Frieden in Europa!» aufgerufen. Weitere Kundgebungen und Gottesdienste sind in Göttingen, Lingen, Wilhelmshaven und Varel geplant.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-290155/2