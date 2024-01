Kundgebung gegen Rechts mit Ministerpräsident und Bischof

Blick auf ein Gästehaus in Potsdam, in dem das Geheimtreffen radikaler Rechter stattgefunden haben soll. Jens Kalaene/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Unter dem Titel «Hannover zeigt Haltung» ruft der Verein Freundeskreis Hannover zusammen mit einem Bündnis zu einer Demonstration gegen Rechtspopulismus und für Demokratie auf. Zu der Kundgebung am Samstag auf dem Opernplatz der Landeshauptstadt werden nach Angaben der Polizei rund 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet. Ministerpräsident Stephan Weil, Altbundespräsident Christian Wulff, der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, und die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, sind als Redner vorgesehen.

«Wir leben in einer Zeit, die uns verdeutlicht, wie wichtig unsere demokratischen Werte für unser Zusammenleben sind», teilten die Organisatoren am Dienstag mit. In ihrer Ankündigung beriefen sich die Initiatoren auf das durch Recherchen des Medienhauses Correctiv bekanntgewordene Geheimtreffen radikaler Rechter im vergangenen Jahr in Potsdam, an dem auch AfD-Vertreter teilgenommen hatten.

Dies habe auch in Hannover für Empörung gesorgt. «Aus diesem Grund zeigen wir Haltung für unsere Demokratie und stellen uns entschieden gegen einen Rechtsruck. Es ist Zeit, die Demokratie zu verteidigen», teilten die Organisatoren weiter mit. Neben dem Bürgerverein will sich ein breites Bündnis beteiligen, dazu zählen den Angaben zufolge Gewerkschaften, Kirchen, Sportvereine, Politik und Stadtgesellschaft.

Schon am vergangenen Wochenende waren bei mehreren Demonstrationen bundesweit Zehntausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen.