Kundenansturm auf Innenstädte hält sich in Grenzen

Hannover/Braunschweig (dpa/lni) – Die erstmals nach den coronabedingten Schließungen an einem Samstag geöffneten Läden haben in Niedersachsen keinen Kundenansturm ausgelöst. «In den Innenstädten ist noch deutlich weniger los als an normalen Samstagen», sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack, der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte sich nach eigenen Angaben einen Eindruck in Hannover verschafft.

Aus anderen Teilen des Landes erreichten ihn Rückmeldungen, dass etwa 40 bis 70 Prozent der Kunden im Vergleich zum selben Zeitpunkt 2019 in die Städte kämen. «Wir haben noch nicht das Gewusel, das wir von normalen Samstagen kennen», sagte Krack. Positiv stimmte ihn, dass sich die Menschen überwiegend an die aktuellen Auflagen hielten.

Diesen Eindruck teilt auch die Polizei. Es sei sehr ruhig und der Ansturm halte sich in Grenzen, sagte ein Polizeisprecher aus Hannover. Auch in Braunschweig halten sich die Menschen einem Sprecher der Polizei zufolge weitestgehend an die Regeln. In der Stadt gilt bereits seit diesem Samstag eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrmitteln. Die neue landesweite Corona-Verordnung der Landesregierung mit einer Maskenpflicht gilt dann ab Montag.

Coronaverordnung des Landes