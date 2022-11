Kumbartzky einziger Bewerber für FDP-Landesvorsitz

Kiel (dpa/lno) –

Bei der Neuwahl des Landesvorsitzes der FDP in Schleswig-Holstein hat der Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky voraussichtlich keinen Gegenkandidaten. Seine Bewerbung ist bisher die einzige vorliegende, wie die Deutschen Presse-Agentur aus der Landesgeschäftsstelle erfuhr. Der Landesvorstand der Liberalen wird am 19. November in Neumünster neu gewählt. Der langjährige Vorsitzende Heiner Garg (56), seit 2011 im Amt, tritt nicht wieder an. Der Dithmarscher Kumbartzky (41) ist Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Landtag.

Ex-Sozialminister Garg hatte nach der Niederlage bei der Landtagswahl vom 8. Mai seinen Rückzug von der Spitze der Landes-FDP angekündigt und Kumbartzky als Nachfolger vorgeschlagen. Die FDP war von 11,5 auf 6,4 Prozent abgesackt und ist nur noch mit fünf Abgeordneten im Parlament vertreten, unter ihnen Garg. Nach der Wahl hätte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch ein Zweier-Regierungsbündnis mit der FDP eingehen können, entschied sich aber zur großen Enttäuschung der Liberalen für eine Koalition mit den deutlich stärkeren Grünen. Den Wechsel an der Parteispitze vollzieht die Nord-FDP ein halbes Jahr vor den Kommunalwahlen. Regulär hätte die Wahl des neuen Landesvorstandes erst im Herbst 2023 angestanden.