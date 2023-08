Kultusministerin Hamburg informiert über neues Schuljahr

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) gibt am Mittwochvormittag in Hannover einen Ausblick auf das neue Schuljahr. Am Donnerstag ist im Bundesland der erste Schultag nach den sechswöchigen Sommerferien.

Wie das Kultusministerium jüngst mitteilte, sind von zuletzt knapp 1750 ausgeschriebenen Lehrerstellen bisher erst etwas mehr als 1400 besetzt worden. Gewerkschaften zeigten sich besorgt angesichts der angespannten Lehrkräftesituation. Laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlen in Niedersachsen rund 11.000 Beschäftigte an den Schulen, darunter etwa 8000 Lehrer.