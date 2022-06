Kultusminister Tonne kündigt «Lehrkräfte-Gewinnungspaket» an

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will ein Paket zur Gewinnung von Lehrerinnen und Lehrern auflegen. Es solle noch in diesem Monat vorgelegt werden, sagte der SPD-Politiker der «Braunschweiger Zeitung» (Freitag). «Ich bin optimistisch, dass wir erste positive Ergebnisse zum neuen Schuljahr vorweisen können», sagte Tonne. Der Minister sprach von einem «weitreichenden und wirksamen Lehrkräfte-Gewinnungspaket».

Die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen ist in diesem Schuljahr so niedrig wie zuletzt vor 19 Jahren. Das Verhältnis von Schülern und Lehrerstunden lag zum Stichtag am 16. September 2021 bei lediglich 97,4 Prozent des Solls. Im Februar räumte Tonne ein, dass dieser Wert «unbefriedigend» sei.

Der Minister will nach eigenen Worten «kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen» einleiten. Das ganze Portfolio sei im Blick. «Lockerungen beim Quereinstieg, Reformen in der Lehrkräfteausbildung und generell attraktivere Rahmenbedingungen», sagte Tonne der Zeitung.