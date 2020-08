Kultusminister: Masken im Unterricht wären kontraproduktiv

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat seine skeptische Haltung zu einer Maskenpflicht im Unterricht zwei Tage vor Schulbeginn bekräftigt. Lernen hänge ganz wesentlich davon ab, dass man sich sehe. «Da wäre eine Maske aus sehr vielen Gründen kontraproduktiv», sagte Tonne am Dienstagabend bei NDR 1 Niedersachsen und im NDR Fernsehen «Niedersachsen 18 Uhr». Es sei immer eine Abwägung, wie viel Normalität man zulassen könne. Im Klassenraum gebe es keine Maskenpflicht, aber auf den Schulfluren, oder dort wo es räumlich enger werde, gelte die Bitte, eine Maske zu tragen.

Tonne machte zugleich klar, dass bei Schülern, die aus einem Risikogebiet zurückgekehrt seien, ein negativer Corona-Test erforderlich sei. Dies sei keine nette Bitte oder Aufforderung, sondern eine bußgeldbewährte Auflage. «Nur mit negativem Testergebnis kann es in die Schule gehen.» Am Donnerstag beginnt nach den Sommerferien in Niedersachsen wieder die Schule. Tonne betonte, die Schulen hätten sich nach seinem Eindruck intensiv vorbereitet. Dennoch könnten neuerliche Schulschließungen nicht ausgeschlossen werden. Dies seien aber immer lokale und regionale Einzelfallentscheidungen. Einen Automatismus gebe nicht.

NDR 1 Niedersachsen