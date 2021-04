Kulturverein in Hamburg nach Polizeikontrolle geschlossen

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und anderer Vergehen ist ein Kulturverein in Hamburg-Harburg geschlossen worden. Nach Angaben der Polizei waren Beamte am Mittwochabend im Bezirk unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Eindämmungsverordnung zu überprüfen. Dabei fiel Zivilfahndern auf, wie mehrere Menschen den Kulturverein betraten und verließen. Im Gebäude trafen die Beamten zehn Personen an, die gegen die geltenden Corona-Maßnahmen verstießen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Außerdem stellten die Polizisten sieben manipulierte Glücksspielautomaten sicher.

Gegen die Anwesenden wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Zwei von ihnen hielten sich mutmaßlich illegal in Deutschland auf und wurden in die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Auch gegen den Betreiber des Kulturvereins wurde ein Verfahren eingeleitet, er muss laut Polizei mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro rechnen.

