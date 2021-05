Kulturtafel organisiert Konzerte «unter Dach und Fach»

Lübeck (dpa/lno) – Konzerte im privaten Rahmen über soziale Grenzen hinweg bietet die Lübecker Kulturtafel seit Montag an. Unter dem Motto «Musik unter Dach und Fach» musizieren drei Musikerinnen des Philharmonsichen Orchesters der Hansestadt Lübeck jeweils 45 Minuten lang in Wintergärten, Garagen, unter Carports und Vordächern. Wegen der Corona-Regeln sitzt das Publikum während des Konzertes draußen und lauscht der Musik. Zu jedem Konzert lädt die Kulturtafel zwei ihrer angemeldeten Gäste ein, so dass das Publikum zur Hälfte aus den privaten Gastgebern und zur anderen Hälfte aus Gästen der KulturTafel besteht. Ziel der Aktion sei es, Begegnungen zwischen Musikerinnen, Gastgebern und Gästen der Kulturtafel zu ermöglichen, sagte die Geschäftsführerin der Kulturtafel, Kristin Goddemeyer.

Die Kulturtafel vermittelt seit 2017 nicht verkaufte Eintrittskarten, die von Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellt werden, an Menschen mit geringem Einkommen.

