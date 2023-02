Kulturstaatsministerin Roth: Tiller war Schauspiellegende

Hamburg/Berlin (dpa) –

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat nach dem Tod der Schauspielerin Nadja Tiller deren jahrzehntelange Schauspielkunst hervorgehoben. «Mit Nadja Tiller verlieren wir einen der großen Stars des deutschsprachigen Nachkriegskinos, eine Schauspiellegende, die über viele Jahrzehnte die Film- und Fernsehlandschaft prägte», sagte Roth am Dienstag laut Mitteilung in Berlin.

In Filmen wie «Das Mädchen Rosemarie» oder «Labyrinth der Leidenschaften» habe sie in den 50er und 60er Jahren mit ihrer Schauspielkunst ein Millionenpublikum begeistert. «Ob auf der Leinwand, dem Bildschirm oder der Bühne, Nadja Tiller beeindruckte mit ihrer großen Bandbreite und enormen Wandlungsfähigkeit.» Dabei sei es ihr immer wieder auf faszinierende Weise gelungen, ihren Rollen eine einzigartige Aura und Eleganz zu verleihen. «Ihr Tod ist ein großer Verlust. Wir werden sie nicht vergessen.»

Tiller war in der Nacht zu Dienstag in Hamburg im Alter von 93 Jahren gestorben. Die gebürtige Wienerin hatte zuletzt in einer Seniorenresidenz am Hamburger Elbufer gelebt. Ihr Mann, der Schauspieler Walter Giller («Rosen für den Staatsanwalt»), hatte bis zu seinem Tod 2011 ebenfalls dort gelebt.