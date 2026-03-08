Kulturkrafttage in Einbeck – Klassikmusik zwischen Oldtimern

Die Kulturkrafttage in Einbeck feiern in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. (Symbolbild) Viola Lopes/dpa

Einbeck (dpa/lni) –

Das Musik- und Literaturfestival Kulturkrafttage in Einbeck (Landkreis Northeim) feiert in diesem Frühling sein fünfjähriges Bestehen. Vom 19. bis zum 22. März treten Musiker und Musikerinnen aus unterschiedlichen Stilrichtungen im Automuseum PS-Speicher, laut den Veranstaltern eine der größten Oldtimer-Ausstellungen Europas, auf. Mit dabei sind unter anderem Jazz- und Klassikinterpreten.

Am 21. März liest Schauspieler und «Stromberg»-Darsteller Christoph Maria Herbst, begleitet von klassischer Musik, satirische Texte vor. Im vergangenen Jahr besuchten rund 1.750 Menschen die Veranstaltungsreihe.