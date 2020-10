Kulturfestival Schleswig-Holstein geht in die Verlängerung

Kiel (dpa/lno) – Das Kulturfestival Schleswig-Holstein zur Unterstützung von Künstlern in der Corona-Krise ist aus Sicht der Landesregierung ein großer Erfolg. «Wir freuen uns unglaublich über die Resonanz der Künstlerinnen und Künstler, die weitaus größer ausgefallen ist, als wir erwartet haben», erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach bisher 90 Veranstaltungen. «Um unser Ziel zu erreichen, allen eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten, die sich bis zum Meldeschluss am 14. August beworben hatten und die Voraussetzungen erfüllen, werden wir das Festival verlängern.»

Bis zum Ende der ersten Phase Mitte des Monats werden 680 Künstler in diversen Formaten und Veranstaltungsstätten aufgetreten sein. Gut 4500 Besucher waren bisher live bei den Veranstaltungen dabei, die auch im Internet zu sehen waren.

Wegen der positiven Resonanz hat die Landesregierung zusätzlich gut 1,4 Millionen Euro bereitgestellt und den Veranstaltungszeitraum bis Ende November ausgeweitet. Insgesamt stehen damit 4,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die zweite Festivalphase startet am 17. Oktober mit einem Konzert auf Föhr. Auf ihrer Heimatinsel ist auch die Band Stanfour dabei.

«Das Festival hat auch gezeigt, wie Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen funktionieren können», sagte Regierungschef Günther. Bis zum Abschluss am 27. November werden etwa 400 weitere Künstler auftreten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

