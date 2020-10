Kultur- und Veranstaltungsbranche trägt 2020 zu Grabe

Hamburg (dpa/lno) – Mit einem Trauermarsch und einer symbolischen Beisetzung haben Vertreter der Kultur- und Veranstaltungsbranche am Mittwoch in Hamburg das Jahr 2020 symbolisch zu Grabe getragen. Rund 200 Demonstranten begleiteten einen schwarzen Sarg, der aus einer mobilen Verpackung für Veranstaltungs- und Bühnentechnik eigens gefertigt wurde, vom Hauptbahnhof zum Rathausmarkt. Dort wurde das Jahr symbolisch beerdigt. An der Demo unter dem Motto «Alarmstufe Rot – Rettet die Veranstaltungswirtschaft» beteiligten sich rund 500 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen der Branche.

Der Deutsche Eventverband wollte mit der Aktion erneut auf die «verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur- und Veranstaltungsindustrie» aufmerksam machen. Zudem forderte er zielgerichtete und verbindliche Hilfen und Zusagen seitens der Politik. Die Eventbranche ist besonders stark von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie betroffen, weil Konzerte, Aufführungen und Großveranstaltungen aller Art kaum stattfinden konnten. Die Branche beschäftigt bundesweit rund 1,5 Millionen Mitarbeiter. In anderen Städten fanden ähnliche Aktionen statt.

Ankündigung der Aktion