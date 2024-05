Ausgelassenes Feiern beim Schlagermove

Hamburg (dpa/lno) –

Das gibt es in Hamburg nur beim Schlagermove: Ausgestattet mit bunten Perücken, großen Sonnenbrillen, Schlaghosen und Plastikblumen haben am Samstagnachmittag Schlagerfans bei bestem Sonnenwetter gemeinsam gefeiert. Die fast 50 Trucks mit aufgebauter Musikanlage waren pünktlich gegen 15.00 Uhr im Stadtteil St. Pauli vom Heiligengeistfeld gestartet und haben sich auf den Weg über die Landungsbrücken und die Reeperbahn gemacht. Für die 26. Ausgabe des «Karnevals des Nordens» rechneten die Veranstalter bis zum Abend mit bis zu 350.000 Besuchern.

Entlang der Strecke jubelten, tanzten und sangen unzählige Schlagerfans und waren dabei bester Laune. Aus den Boxen dröhnten dabei Kultsongs wie «Fiesta Mexicana», «Atemlos» und «Er hat ein knallrotes Gummiboot». Teil der etwa drei Kilometer langen Gute-Laune-Karawane war ein inklusiver Truck, der auch Menschen mit Behinderung und ihren Begleitpersonen das Mitfeiern beim Schlagermove möglich machte. Auch Liedermacher Rolf Zuckowski begleitete sie auf dem Truck.

Wer von dem Schlagermove am Nachmittag noch nicht genug hatte, konnte am Abend bei der Aftermove-Party auf dem Heiligengeistfeld weiterfeiern. In mehreren Zelten sollte dort die Schlagerparty weitergehen. Wegen der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer in Deutschland wurde die beliebte Veranstaltung ausnahmsweise auf den Mai vorverlegt. Normalerweise zieht der Schlagermove im Juli durch die Hansestadt. Die Riesenfete wurde 1997 erstmals in der Hansestadt ausgerichtet.