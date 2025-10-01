Kuhle kandidiert nicht erneut für den Landesvorsitz der FDP

Hannover (dpa/lni) –

Die FDP in Niedersachsen bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Landesvorsitzende Konstantin Kuhle wird nicht erneut kandidieren, wie die Partei mitteilte. Er habe sich entschieden, in der aktuellen Situation einen Schwerpunkt auf seine berufliche Weiterentwicklung zu legen, sagte Kuhle laut einem Parteisprecher. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Der nächste Parteitag der Liberalen ist in Niedersachsen für März 2026 in Celle geplant. Kuhle ist seit März 2023 FDP-Landeschef in Niedersachsen. Er wurde damals mit 63 Prozent der Stimmen gewählt. 2024 wurde er mit 80,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Bei der vergangenen Landtagswahl in Niedersachsen erhielten die Freien Demokraten im Oktober 2022 lediglich 4,7 Prozent der Stimmen und flogen somit aus dem Landtag. Zuvor hatte sich die Partei sogar eine Regierungsbeteiligung erhofft. Die kommende Landtagswahl in Niedersachsen findet regulär im Herbst 2027 statt.

Auch bundesweit steht die FDP unter Druck. Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition flog die Partei aus dem Bundestag und liegt in Umfragen derzeit bei drei bis vier Prozent.