Kuh steht plötzlich auf der Straße – Autofahrerin verletzt

Mellinghausen (dpa/lni) –

Und plötzlich stand eine Kuh auf der Straße: Eine Autofahrerin ist am frühen Morgen mit dem Tier zusammengestoßen. Die 43-Jährige wurde bei dem Unfall in Mellinghausen westlich von Nienburg (Weser) leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch die Kuh wurde verletzt – scheute aber den Tierarzt.

Zunächst flüchtete das Weidetier den Angaben nach in angrenzende Felder. Zuvor habe die Kuh «plötzlich» die zwischen Feldern und Wiesen verlaufende Fahrbahn gekreuzt. Die Polizei, die Feuerwehr mit einer Drohne und ein Tierarzt versuchten daraufhin stundenlang das verletzte und scheue Tier einzufangen. Weil sich die Kuh aber immer wieder in einem Maisfeld versteckte wurde der Versuch schließlich eingestellt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer in der Region um besondere Vorsicht.