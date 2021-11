Küstenschutz erwartet leichte Sturmflut an Küste

Zahlreiche Spaziergänger sind bei trübem Wetter auf der Promenade am Strand unterwegs. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Norden (dpa/lni) – An der niedersächsischen Nordseeküste besteht am Sonntag und in der Nacht zu Montag die Gefahr einer leichten Sturmflut. Wie der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden mitteilte, kann das Mittaghochwasser am Sonntag sowie das Nachthochwasser zum Montag bei Windstärke sechs aus westlicher Richtung eineinviertel bis eineinhalb Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden.

Leichte Sturmfluten sind im Herbst und Winter nichts Ungewöhnliches. Laut NLWKN können leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehn Mal in der Saison zwischen September und April auftreten. Solche leichten Hochwasser sind den Angaben der Behörde zufolge keine größere Herausforderung für die niedersächsischen Küstenschutzbauwerke.

