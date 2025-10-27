Kürbisbauern profitieren von ertragreichem Jahr

Rendsburg (dpa/lno) –

Landwirte, die auf Kürbisse gesetzt haben, können zufrieden sein. Das Jahr sei recht ertragreich gewesen, teilte die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein mit. Nach guten Bedingungen zur Aussaat habe wechselhaftes Wetter über das Anbaujahr mit teilweise unterschiedlichen Bestäubungszeitpunkten und Reifung dem dicken Fruchtgemüse nicht geschadet.

Die Preise in der Direktvermarktung sind den Angaben zufolge stabil geblieben. Speisekürbisse kosten im Schnitt 4,00 Euro je Kilogramm oder 1,50 bis 5,00 Euro je Stück je nach Größensortierung und Verkaufsumfang. Zierkürbisse gibt es entsprechend für 0,80 bis 2,00 Euro je Kilogramm oder 2,00 bis 8,00 Euro je Stück. Nach wie vor im Trend seien die Sorten Hokkaido, Butternut, Muskat und Spaghetti.