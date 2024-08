Künstler aus aller Welt beim 12. Streetart-Festival

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

In der Wilhelmshavener Innenstadt wird es an diesem Wochenende bunt: Beim 12. Internationalen Streetart-Festival verwandeln Straßenmaler aus aller Welt den Asphalt in eine riesige Kunstausstellung. Bis zum Sonntag liegen sie den Passanten zu Füßen und erschaffen mit Kreide und viel Fantasie farbenfrohe Kunstwerke. Pech hatten die Veranstalter mit dem Wetter: Am Samstag gab es einen Wolkenbruch mit starkem Regen. «Es ist das erste Mal, dass es im Veranstaltungszeitraum regnet», sagte Projektleiterin Annika Bischof. Alle Bilder seien deswegen schnell abgedeckt worden.

Straßenmalerei-Wettbewerb

Die Künstlerinnen und Künstler haben am Freitag mit ihren Arbeiten begonnen. Sie kommen aus elf verschiedenen Ländern, unter anderem aus Mexiko, Bolivien, Kolumbien, den USA, Italien, Argentinien und Japan. 34 von ihnen nehmen an dem Straßenmalerei-Wettbewerb teil. Gemalt wird dabei in den Kategorien «Freie Kunst», «Kopie» und «3D». Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Aber auch die Akteure selbst dürfen abstimmen: Der «Künstlerpreis» geht an denjenigen, der die meisten seiner Kollegen beeindruckt hat.

Von fantasievollen Motiven bis hin zu verblüffend realen Darstellungen ist alles dabei. Die Gemälde, aber auch die Künstlerinnen und Künstler erzählen ihre ganz eigene Geschichte.

3D-Kunstwerk entsteht

Zum zweiten Mal in Wilhelmshaven zu Besuch ist Edgar Müller, der als einer der Urväter der 3D-Straßenmalerei in Deutschland gilt. Gemeinsam mit der Künstlerin Melina Berg lässt er ein überdimensionales 3D-Kunstwerk entstehen.

Auch Nachwuchskünstler haben eine Chance: Kinder im Alter von vier bis elf Jahren hatten die freie Wahl beim Motiv. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren konnten unter dem Motto «Chalktales: Zeitung von morgen – wie sehen für Dich die Medien von morgen aus?» teilnehmen und Eindrücke aus ihrem Leben aufs Straßenpflaster malen.