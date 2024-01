Kühne warnt Allergiker vor Grünkohl im Glas

Hamburg (dpa) –

Es ist drin, was nicht drauf steht: Das Unternehmen Kühne hat seine 720-Gramm-Gläser «Grünkohl Fix & Fertig» mit dem Haltbarkeitsdatum Dezember 2025 zurückgerufen und Allergiker davor gewarnt. Grund für die Lebensmittelwarnung ist, dass in dem Grünkohl auch das Allergen Sellerie gemäß Rezeptur enthalten ist, es auf dem Etikett bei der Zutatenliste aber nicht aufgeführt wird, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung auf dem Portal «Lebensmittelwarnung.de» der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hervorgeht. Wer nicht allergisch auf Sellerie reagiere, könne das Produkt bedenkenlos verzehren.

Der Mitteilung zufolge sind die Grünkohl-Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Dezember 2025 und der Codierung LU hh:mm PL 21 am Rand des Schraubdeckels betroffen. Bei den Uhrzeiten geht es um Zeiten, die in folgenden Zeitfenstern liegen: 8.59 bis 10.09 Uhr, 10.58 bis 11.54 Uhr und 14.35 bis 14.49 Uhr. Kundinnen und Kunden bekommen im Supermarkt bei der Rückgabe der Ware den Kaufpreis erstattet.