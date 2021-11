Kühne ruft Sauerkraut zurück – schwarze Fremdkörper möglich

Hamburg (dpa) – Der Hamburger Lebensmittelhersteller Kühne hat wegen möglicher schwarzer Fremdkörper im Produkt eine bestimmte Sauerkraut-Sorte vorsorglich zurückgerufen. Konkret sei «Kühne Sauerkraut mit Schwarzwälder Schinken Fix & Fertig 400g Standbeutel» von dem Rückruf betroffen, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Montag auf dem Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mit.

«Trotz umfangreicher präventiver Maßnahmen kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Standbeuteln mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.05.2023 dunkle Fremdkörper befinden», teilte das Unternehmen dazu mit. Die betroffene Ware sei ausschließlich im deutschen Handel erhältlich und seit Oktober 2021 geliefert worden. Kunden können diese Beutel in ihrem Supermarkt gegen Geld umtauschen oder sich mit einem Foto der Verpackung an den Verbraucherservice des Unternehmens wenden, so Kühne weiter.

