Kühle und nasse Tage erwartet

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter über eine Straße. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Es wird kühl und nass für die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Der Montag startet mit Schnee- und Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen ein und vier Grad. Im Oberharz kommt es zu leichtem Dauerfrost. In der Nacht zum Dienst zieht Schneefall von der Nordsee und Ems her auf. Die Meteorologen warnen vor Glätte bei Temperaturen zwischen minus vier und null Grad. Auf den Inseln bleibt es hingegen frostfrei.

Auch am Dienstag kann im Süden zunächst Schnee fallen, ansonsten ist mit Schneeregen zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf zwei bis fünf Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es nass mit Schneeregen. Die Tiefstwerte pendeln sich um den Gefrierpunkt ein, im Oberharz wird es etwas kühler bei minus drei Grad.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-156863/2

Wetterbericht Deutscher Wetterdienst