Kühle Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein

Graue Wolken ziehen über ein Kornfeld mit noch grünen Ähren. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die neue Woche startet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit kühlen Temperaturen für Anfang Mai, es bleibt überwiegend trocken. Anfangs kann es jedoch noch vereinzelt zu Schauern kommen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Dienstag lockert es verbreitet auf, an der Ostsee kommt es zu kurzen Schauern. Es kühlt ab auf 2 bis 6 Grad, bei aufklarendem Himmel kann es zu leichtem Frost in Bodennähe kommen.

Am Dienstag beherrscht ein eher freundlicher Sonne-Wolken-Mix das Wetterbild. Lediglich im Osten gibt es ein erhöhtes Schauerrisiko, sonst bleibt es trocken. An der Küste erwarten die Meteorologen des DWD Temperaturen von bis zu 12 Grad, im Binnenland bis zu 14 Grad.