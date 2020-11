Kühe von Güterzug erfasst: Zwei Tiere tot

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Varel (dpa/lni) – Ein Güterzug hat bei Varel (Landkreis Friesland) am Dienstagabend drei Kühe erfasst und dabei zwei der Tiere getötet. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, waren die Kühe zuvor von ihrer circa fünf Kilometer entfernten Weide ausgebrochen. Sie befanden sich auf den Gleisen, als der Zug, der in Richtung Wilhelmshaven unterwegs war, in sie hineinfuhr. Ein Tier überlebte unverletzt, die anderen beiden verendeten. Der Güterzug war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.