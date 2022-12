Küchenbrand schreckt Hochhausbewohner aus dem Schlaf

Flensburg (dpa/lno) –

Ein Küchenbrand hat in der Nacht zum Samstag die Bewohner eines Hochhauses im Flensburger Stadtteil Engelsby aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache am frühen Morgen am Herd in der Küche einer Wohnung im achten Stock ausgebrochen. Der Feuerwehr sei es schnell gelungen, den Brand zu löschen. Vier Menschen seien wegen Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt und zwei von ihnen vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Die Brandwohnung war den Angaben zufolge nicht mehr zu bewohnen. Die anderen Mieter hätten aber in ihren Wohnungen bleiben können. Zuerst hatte der «SHZ» über den Brand berichtet.