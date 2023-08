Küchenbrand in Langwedel verursacht 100.000 Euro Schaden

Langwedel (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Langwedel (Landkreis Verden) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen in der Küche eines Einfamilienhauses in einem landwirtschaftlichen Gehöft ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Weil der Eigentümer schnell auf die starke Brandentwicklung aufmerksam wurde und die Feuerwehr alarmierte, konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache war am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.