Küchenbrand in Kiel

Kiel (dpa/lno) –

In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Kiel-Suchsdorf ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr Kiel mit. Eine Person habe sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch in der brennenden Wohnung befunden. Sie wurde laut der Feuerwehr unverletzt gerettet. Das Feuer in der Küche habe schnell gelöscht werden können. Die Wohnung blieb nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera und der Belüftung weiterhin bewohnbar.