Küchenbrand in Braunschweig – Frau verletzt im Krankenhaus

Braunschweig (dpa/lni) –

Aufmerksame Nachbarn haben einer Frau in Braunschweig bei einem Küchenbrand möglicherweise das Leben gerettet. Sie seien am Abend auf das Piepen eines Warnmelders aufmerksam geworden und hätten zunächst bei der Bewohnerin geklingelt, teilte die Feuerwehr mit. Weil die Frau nicht öffnete, hätten die Nachbarn dann den Notruf gewählt.

Die Einsatzkräfte stellten im Treppenraum deutlichen Brandgeruch fest und brachen die Wohnungstür auf, wie es hieß. Die Frau wurde in ihren Räumen gefunden, gerettet und in ein Braunschweiger Klinikum gebracht.

Ihre Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zum Alter der Frau und zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Informationen.